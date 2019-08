Uno studio italiano scopre il meccanismo che blocca la crescita di alcuni tumori

Fonte : agi

(Di lunedì 5 agosto 2019) Individuato un nuovomolecolare in grado dire ladeicaratterizzati da un'alterazione della via di segnale di Hedgehog, una via coinvolta nello sviluppo di numerosi. Lo ha annunciato unocondotto dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza in collaborazione l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. I risultati del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications. La via di segnalazione di Hedgehog è fondamentale nel corretto sviluppo di un organismo, ma allo stesso tempo può diventare estremamente dannosa se stimolata in modo inappropriato. L'attivazione incontrollata di questa via è infatti responsabile dell'insorgenza di una vasta gamma di, compreso il medulloblastoma, il tumore cerebrale più diffuso nell'infanzia. Per questo motivo, comprendere i meccanismi che ...

