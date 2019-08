Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019)entrambi sulmentre tornavano a casa dalla, 12. Un incidentequello avvenuto sabato sera, 3 agosto. Mario Cere, 55, e Manuela Saviori, di un anno più giovane, avevano trascorso la giornata a Edolo, un comune della Val Camonica distante non più di una quarantina di minuti da Berzo Inferiore, dove vivevano e dove la ragazzina li aspettava. Non sono mai arrivati a casa: unincidente stradale ha spezzato le loro vite. La tragedia è avvenuta intorno alle 22 di sabato all’uscita della galleria di Forno Allione, a Berzo Demo (Brescia). Mario e Manuela stavano percorrendo la statale 42 in sella ad una moto Honda R1 quando, per cause ancora in via di accertamento, si sono schiantati contro una Fiat Panda che viaggiava in direzione opposta. (Continua dopo la foto) L’incidente, si legge su Il Giornale di Brescia, si è verificato sul ...

Noovyis : (Uno schianto tremendo: marito e moglie morti sul colpo. Lasciano una figlia di 12 anni) Playhitmusic -… - SalaLettura : RT @MinervaArmata: Enea che in spalla un passato che crolla tenta invano di porre in salvo, e al rullo di un tamburo ch’è uno schianto di m… - NoJobFactor : @bisanzio72 @carloraffaeleis Non so, mancano premesse e contesto generale. Penso che un tracollo o uno schianto no… -