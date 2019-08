Una donna malata di cancro ha usufruito per la prima volta della dibattuta legge sul

Stéphanie Frappart - il primo arbitro donna in Una finale europea : Stéphanie Frappart avrà tutti gli occhi addosso. E non potrà sbagliare. Quando il 14 agosto Liverpool e Chelsea scenderanno in campo al Besiktas Park di Istanbul per contendersi la Supercoppa d'Europa, le telecamere andranno a cercarla forse anche più di quanto inquadreranno i calciatori. La francese Stéphanie Frappart sarà l’arbitro della supersfida. Classe 1983, è la prescelta dalla Uefa per dirigere un match così importante. Lei, non un suo ...

Muore 16enne investito a Ischia. Arrestata Una donna : aveva già travolto e ucciso un carabiniere : Un ragazzo di 16 anni è morto, centrato da un'auto in corsa sulla variante esterna di Ischia. È stato un orribile sabato di sangue, quello che nel pomeriggio di ieri ha falciato...

Salta il filtro durante la diretta video : la star del web in realtà è Una donna di 58 anni : Non è tutto oro quello che luccica sul web. Ne sanno qualcosa gli oltre centomila follower di una vlogger conosciuta col nome di “Vostra Altezza Qiao Biluo”, che hanno visto la loro “dea graziosa” trasformarsi sotto ai loro occhi in una donna di 58 anni. Tutto è accaduto durante un video in diretta sulla piattaforma Douyu, molto utilizzata in Cina per mostrare i contenuti più disparati. La vlogger si stava esibendo in ...

Nicchi : «Una donna arbitro per Juve-Inter? Se lo merita - sì. Non per uno spot» : L’arbitressa Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport intervista il presidente degli arbitri italiani, Marcello Nicchi, sulla decisione dell’UEFA di affidare la direzione di gara della Supercoppa europea del 14 agosto fra Chelsea e Liverpool a una donna: la francese Stéphanie Frappart. Il tritacarne del femminismo e del maschilismo “Appunto, ed io non voglio entrarci. Perché gli arbitri, tutti, li guardo con occhio tecnico. Punto. Sono state ...

«Ecco com’è essere Una donna che gioca ai videogame» : Chassidy, 19 anni, è una fuoriclasse del videogioco Overwatch. È stata capitana della sua squadra universitaria ed è 111esima nella classifica mondiale. Sulla piattaforma di streaming per videogiocatori Twitch ha un canale seguito da migliaia di utenti, che la conoscono con il nickname di Cupcake online. Eppure, nonostante tutto questo, quando gioca viene insultata dagli altri giocatori perché donna. Stanca dei continui attacchi, qualche giorno ...

LIVORNO - TROVATO CADAVERE IN UN SACCO A PELO/ Nascosto in un fossato : è di Una donna : LIVORNO, un CADAVERE è stato TROVATO avvolto in un SACCO a PELO, Nascosto in un fossato. Rinvenuto per puro caso per via di un incidente d'auto.

Il romeno pesta Una donna - poi attacca i militari : fermato grazie al taser : Federico Garau Dopo aver utilizzato l'arma elettrica e bloccato finalmente il facinoroso, i militari sono stati aggrediti da un gruppo di clochard, che li hanno minacciati di morte e poi scagliato contro di loro delle bottiglie di vetro: solo uno è stato catturato e poi denunciato Stava pestando una ragazza nelle vicinanze di una fermata dell'autobus a Bologna ma, una volta fermato ha continuato con le sue intemperanze, scagliandosi ...

Prova a rapinare Una donna e lei lo massacra di botte : Un ragazzo ha Provato a rapinare una donna evidentemente non ha riconosciuto Polyana Viana , pugile professionista. L’uomo le si è avvicinato una notte di un sabato verso le 20.00. intimandole di dargli ciò che aveva perché era armato. La ragazza, fighter UFC , gli ha assestato pugni e calci e alla fine ha fatto una presa da soffocamento. Dopo di che quando l’uomo era immobilizzato ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo prima ...

Scontro sulla Ragusa-mare - morta Una donna : Non ce l'ha fatta una delle persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto sulla Ragusa-mare in c.da Palazzola. Si tratta di una donna di 66 anni

Genova. Precipita dalla ruota panoramica al Porto Antico : morta Una donna : Una morte drammatica. Uno schianto al suolo dopo un volo di 20 metri. Così è morta una turista tedesca di

“Non accetto due uomini - solo con Una donna” - polemica su proprietaria Airbnb di Foggia : "Non accetto due uomini. accetto sempre in presenza di un'altra donna". Così Tiziana, proprietaria di un appartamento a San Severo (Foggia) in affitto su Airbnb, ha risposto a un giovane omosessuale di Modena. A denunciare l’episodio è l’associazione Arcigay: “Questo atteggiamento è inaccettabile a va duramente sanzionato”. Arrivato anche il commento di Airbnb.Continua a leggere

