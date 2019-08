Un posto al sole | anticipazioni | nella nuova stagione torna Elena Giordano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Unal, la soap più longeva d'Italia, come ogni anno si prenderà una pausa per il mese di agosto. Dal 12 al 23, la programmazione su Rai3 sarà interrotta per riprendere il 26 agosto con nuove sorprese. Valentina Pacesul set La prima novità che leriportano è ritorno di, interpretata da Valentina Pace. L'attrice ha fatto capire attraverso un'intervista che a breve sarebbeta sul set di Unal. La Pace, infatti, ha dovuto prendersi un periodo di relax per dedicarsi alla sua gravidanza., quindi, tornerà da Londra dove aveva deciso di trasferirsi dopo la delusione ricevuta da Valerio Viscardi. Con lui aveva vissuto una storia d'amore che aveva dato inizio ad una gravidanza, ma la donna in seguito ha perso il bambino subito dopo aver appreso il tradimento del suo uomo. Non è ancora stato svelato il motivo che porterà la ...

