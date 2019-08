Fonte : laragnatelanews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Paesaggi mutevoli e incontaminati nel verde delle valli tortuose rendono l’una regione che non mancherà mai di stupire. Questa regione comprende principalmente colline, montagne, cavità e pianure e si estende lungo il bacino centrale del Tevere. Situata nel cuore dello stivale, è l’unica regione senza costa. Ecco altre sette ragioni per cui vale la pena visitarla! 1. La storia Come il resto d’Italia, la regioneha una storia vasta, ricca di storia e affascinante che risale a secoli fa. Le antiche rovine romane di Carsulae sono tra le più impressionanti del paese e sono caratterizzate dalle rovine delle terme romane, da un antico anfiteatro in pietra calcarea e da un arco rivestito in marmo che, secoli fa, sarebbe stato l’ingresso della città. 2. L’arte La scuola umbra fu uno stile pittorico sviluppato innel XV secolo (tra i suoi ...

laragnatelanews : Umbria: terra magica dalla cultura e dai sapori imperdibili - evyna : Umbria: terra magica dalla cultura e dai sapori imperdibili - EliseoBonanno : E' UN BOLLETTINO DI GUERRA....SULLA TERRA -