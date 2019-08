Tv: morto Sironi, regista di Montalbano

Un'altra grave perdita nella famiglia del Commissario. E'ilstorico dei film basati sui romanzi di Camilleri, Alberto. Lombardo di Busto Arsizio,aveva 79 anni. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti per interpretare il Commissario di Vigata. Aveva scoperto da poco di stare male. Le ultime riprese dei nuovi episodi diproprio per questo sono state dirette da Zingaretti. In Rai,dove ha iniziato a collaborare negli anni Settanta, diresse anche "Il grande Fausto", sulla vita di Coppi.(Di lunedì 5 agosto 2019)