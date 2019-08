Tumori | scoperta la molecola che blocca la crescita | su quali può intervenire | svolta

Tumori - scoperta la molecola che previene le metastasi : Grazie a uno studio italiano, è stata scoperta una molecola in grado di prevenire la formazione di metastasi tumorali. Si tratta nello specifico della proteina MS4A4A. Questo risultato è frutto di uno studio coordinato dall’Istituto Humanitas e portato avanti da un team di ricercatori dell’Università Statale di Milano. La ricerca in questione, sostenuta dalla Fondazione AIRC anche grazie alle donazioni del 5×1000, è stata ...

Scoperta un’alleata dei Tumori che dà il via alla malattia : il cancro potrebbe essere colpito sul nascere : Un gruppo di scienziati del Laboratorio di Scienze Mediche dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, guidati d alla biologa molecolare Debora Angeloni, hanno scovato un nuovo elemento che promette di essere fondamentale per comprendere lo sviluppo dei tumori solidi, ovvero quelli più diffusi. La ricerca portata a termine permetterà così di aggredire il tumore fin d alla sua formazione, ma solo in ...

È una proteina a "nutrire" i Tumori : la scoperta è tutta italiana : I tumori hanno un’alleata silenziosa in una proteina che li aiuta a nutrirsi e che potrebbe diventare un nuovo bersaglio per affamarli, bloccando la crescita dei vasi sanguigni che li nutrono.La scoperta, pubblicata sulla rivista Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, riguarda i tumori più comuni nell’uomo, quelli solidi, e si deve al gruppo dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore ...