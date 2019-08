Tumore al pancreas | sintomi e prevenzione

Sanità : a Padova innovativo intervento chirurgico per Tumore al pancreas (2) : (AdnKronos) - "Le indicazioni per questo intervento chirurgico innovativo , cioè i pazienti che possono giovarsi di questa soluzione - dice il Prof. Pasquali -, sono per il momento limitate a coloro che abbiano tumori multifocali del pancreas a basso grado di malignità e ai pazienti con una malattia

Sanità : a Padova innovativo intervento chirurgico per Tumore al pancreas : Padova , 23 lug. (AdnKronos) – Un intervento che conservando il 25% del pancreas può evitare il diabete o ridurre la necessità del trattamento insulinico dopo pancreas ectomia estesa per i pazienti con tumori multipli al pancreas . Si tratta di un’operazione molto complessa e delicata, che si chiama ‘ pancreas ectomia subtotale con preservazione del corpo pancreas ”. Conservando la parte centrale del pancreas , che ...

Rivoluzione nella cura del Tumore al Pancreas grazie all’inteliggenza artificiale : Verona protagonista della ricerca internazionale : La prevenzione di alcuni tumori del Pancreas potrebbe in futuro trovare un alleato nell’intelligenza artificiale : e’ stato infatti sviluppato un test basato su di essa, in grado di discernere tra cisti benigne e maligne nel Pancreas , evitando inutili interventi di rimozione. La promessa arriva da uno studio internazionale con ampio contributo italiano (Centro di ricerca ARC-Net dell’Universita’ di Verona , IRCCS San ...

Tumore al pancreas - trovata la molecola in grado di bloccare il cancro in stadio avanzato : Uno studio clinico pubblicato sul New England Journal of Medicine e presentato a Chicago durante la sessione plenaria della grande conferenza annuale della società americana di cancerologia mostra segnali molto promettenti per una molecola contro il cancro del pancreas in stadio avanzato e metastati