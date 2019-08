Tuffi | Europei 2019 | le dichiarazioni degli azzurri dopo il Team Event

Tuffi - Europei 2019 : partito il nuovo corso azzurro. Servono tempo e fiducia : Dal Mondiale all‘Europeo, due settimane dopo o poco più. C’è un’Italia dei Tuffi che da una parte continua con lo stesso corso (presenti a Kiev gli stessi sette atleti già convocati per la Corea) e ce n’è un’altra che compie il suo esordio in una manifestazione internazionale. Da qui si riparte per un’onda lunga che dovrà portare a Tokyo 2020, ma anche (se non soprattutto, visto che di 16enni stiamo parlando ...

Tuffi - Europei 2019 : la Germania vince il Team Event - l’Italia dei giovani è settima : E’ della Germania il Team Event, ovvero la gara a squadre (completamente rivoluzionata anche solo rispetto agli ultimi Mondiali), che ha aperto il Campionato europeo di Tuffi a Kiev 2019, con l‘Italia (squadra più giovane in gara) settima. Medaglie anche per Russia (argento) e Gran Bretagna (bronzo). Una prova dai contenuti tecnici rivedibili: un miscuglio di Tuffi, atleti e specialità senza troppo capo né coda. Una manifestazione ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : si comincia con il Team Event - l’Italia punta sui giovani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare – Gli azzurri impegnati nei Tuffi (5 Agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Tuffi a Kiev. Oggi si assegnano le prime medaglie nella rassegna continentale. Tutto pronto a Kiev per la prima giornata degli Europei 2019 di Tuffi. La manifestazione continentale partirà con il Team Event, una gara con un regolamento sicuramente ...

Tuffi - Europei 2019 : a Kiev si parte con il Team Event. Italia con una squadra molto giovane : Tutto pronto a Kiev per la prima giornata degli Europei 2019 di Tuffi. La manifestazione continentale partirà con il Team event, una gara con un regolamento sicuramente particolare. Le varie squadre dovranno effettuare tre salti dal trampolino e tre salti dalla piattaforma con una suddivisione dei salti dalle varie altezze completamente libera (includendo anche i sincro). I padroni di casa dell’Ucraina si presentano da campioni in carica e ...

Tuffi - Europei 2019 oggi (5 agosto) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Prima giornata agli Europei di Tuffi a Kiev. La rassegna continentale comincerà con il Team Event. Il regolamento prevede che si eseguano 3 salti dalla piattaforma e 3 dal trampolino dei tre metri (la suddivisione dei salti è libera e sono inclusi i sincro) e che nel programma siano presenti Tutti i gruppi. Sarà un’Italia giovanissima e che vedrà presenti Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin Di Maria, Maia Biginelli e Riccardo ...

Tuffi - Europei 2019 : il calendario completo e le date delle gare. Programma - orari e tv giorno per giorno : Da Gwangju a Kiev. L’Europa dei Tuffi si sposta in Ucraina, dove dal 5 all’11 Agosto si terranno gli Europei 2019. La manifestazione continentale è importante anche perchè assegna dei pass olimpici (ai vincitori) e soprattutto deve segnare il riscatto per un’Italia uscita con zero medaglie dai Mondiali. Tuffi, Europei 2019: Programma, orari e tv. Il calendario e le date Gli Europei di Tuffi a Kiev (Ucraina) saranno coperti da ...

Tuffi - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Il mondo dei Tuffi non va di certo in vacanza. Dopo i Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud), è la volta degli Europei di specialità a Kiev (Ucraina), dal 5 all’11 agosto. Una manifestazione che deve essere di riscatto per l’Italia, che ha terminato senza medaglie la rassegna iridata. Figure di riferimento del clan azzurro saranno Elena Bertocchi e Giovanni Tocci, deludenti per varie ragioni in Asia. Il cosentino ha commesso troppi ...

Tuffi - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Elena Bertocchi e Giovanni Tocci guidano la pattuglia azzurra a Kiev : Dopo un’edizione iridata che ha visto l’Italia dei Tuffi concludere senza medaglie, la compagine azzurra cercherà riscatto negli Europei di specialità a Kiev (Ucraina), dal 5 all’11 agosto. Una chance per dare un significato diverso a un’annata al di sotto delle aspettative. Figure di riferimento saranno Elena Bertocchi e Giovanni Tocci, deludenti per varie ragioni a Gwangju (Corea del Sud), mentre la giovane Chiara ...

Tuffi - Mondiali 2019 : testa rivolta agli Europei di Kiev in casa Italia. Con due novità : Mancano ormai due gare al termine del programma di Tuffi ai Mondiali delle discipline acquatiche Gwangju 2019 (synchro misto tre metri, piattaforma dieci metri uomini). A meno di clamorose sorprese, difficilmente considerabili nel misto (ma mai dire mai, visto che Bertocchi-Verzotto hanno saputo conquistare medaglie pesanti, in passato), l’Italia chiuderà (o potrebbe chiudere) la sua avventura in Corea senza podi, e questo poteva anche ...