Tuffi | Europei 2019 | a Kiev si parte con il Team Event Italia con una squadra molto

Tuffi - Europei 2019 oggi (5 agosto) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Prima giornata agli Europei di Tuffi a Kiev. La rassegna continentale comincerà con il Team Event. Il regolamento prevede che si eseguano 3 salti dalla piattaforma e 3 dal trampolino dei tre metri (la suddivisione dei salti è libera e sono inclusi i sincro) e che nel programma siano presenti Tutti i gruppi. Sarà un’Italia giovanissima e che vedrà presenti Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin Di Maria, Maia Biginelli e Riccardo ...

Tuffi - Europei 2019 : il calendario completo e le date delle gare. Programma - orari e tv giorno per giorno : Da Gwangju a Kiev. L’Europa dei Tuffi si sposta in Ucraina, dove dal 5 all’11 Agosto si terranno gli Europei 2019. La manifestazione continentale è importante anche perchè assegna dei pass olimpici (ai vincitori) e soprattutto deve segnare il riscatto per un’Italia uscita con zero medaglie dai Mondiali. Tuffi, Europei 2019: Programma, orari e tv. Il calendario e le date Gli Europei di Tuffi a Kiev (Ucraina) saranno coperti da ...

Tuffi - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Il mondo dei Tuffi non va di certo in vacanza. Dopo i Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud), è la volta degli Europei di specialità a Kiev (Ucraina), dal 5 all’11 agosto. Una manifestazione che deve essere di riscatto per l’Italia, che ha terminato senza medaglie la rassegna iridata. Figure di riferimento del clan azzurro saranno Elena Bertocchi e Giovanni Tocci, deludenti per varie ragioni in Asia. Il cosentino ha commesso troppi ...

Tuffi - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Elena Bertocchi e Giovanni Tocci guidano la pattuglia azzurra a Kiev : Dopo un’edizione iridata che ha visto l’Italia dei Tuffi concludere senza medaglie, la compagine azzurra cercherà riscatto negli Europei di specialità a Kiev (Ucraina), dal 5 all’11 agosto. Una chance per dare un significato diverso a un’annata al di sotto delle aspettative. Figure di riferimento saranno Elena Bertocchi e Giovanni Tocci, deludenti per varie ragioni a Gwangju (Corea del Sud), mentre la giovane Chiara ...

Tuffi - Mondiali 2019 : testa rivolta agli Europei di Kiev in casa Italia. Con due novità : Mancano ormai due gare al termine del programma di Tuffi ai Mondiali delle discipline acquatiche Gwangju 2019 (synchro misto tre metri, piattaforma dieci metri uomini). A meno di clamorose sorprese, difficilmente considerabili nel misto (ma mai dire mai, visto che Bertocchi-Verzotto hanno saputo conquistare medaglie pesanti, in passato), l’Italia chiuderà (o potrebbe chiudere) la sua avventura in Corea senza podi, e questo poteva anche ...