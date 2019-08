Trump continua a gettare benzina sul fuoco nella guerra commerciale con la Cina con nuove

Dazi. Trump - con Cina continua negoziato : 00.31 I rapporti tra Stati Uniti e Cina "continuano a essere molto buoni e i negoziati sono in corso". Lo scrive in un tweet il presidente Usa, Trump, dopo l' incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, a margine del G20 a Osaka, in Giappone. "La qualità della transazione è molto più importante per me della velocità. Non ho fretta, ma le cose sembrano essere molto buone. Non ci sarà una riduzione delle tariffe attualmente imposte alla ...