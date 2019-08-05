Roma : Questa sera torna dalle 21 l'appuntamento con la rievocazione del #MiracoloDellaNeve in piazza di S.Maria Maggiore.… - romadailynews : Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18:30: ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsAutostrade in tempo reale oggi 5 agosto 2019: traffico, code, incidenti - UrbanPost
Autostrade in tempo reale oggi 5 agosto 2019: traffico, code, incidenti UrbanPost
Buongiorno da autostrade in tempo reale oggi, la rubrica di UrbanPost che ogni giorno vi informa sulla viabilità delle autostrade italiane. Ecco le ultime news sul ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18 : 00 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 17 : 30 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 17 : 00 : ! Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 16 : 30 : ! Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL NOMENTANO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL Traffico DELLA CORSIA LATERALE DI VIA NOMENTANA DA VIA ZARA IN DIREZIONE DI PORTA PIA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA PRUDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRICOLA PER LA PRESENZA DI FUMO A SEGUITO UN INCENDIO DI ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 14 : 30 : BREVI RALLENTMAENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE, CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA FIUME, DALLE 22 DI QUESTA SERA, ALLE 6 DI DOMANI MATTINA. LE CHIUSURE NOTTURNE, VERRANNO EFFETTUATE FINO AL 10 AGOSTO. TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 13 : 30 : INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIA AURELIA, CODE TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE, CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA ARDEATINA E VIA APPIA. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. CODE, ANCHE VERSO Roma TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. SI REGISTRANO AL MOMENTO ALCUNI INCIDENTI. SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA AURELIA ANTICA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE DEL CENTRO. UN ALTRO ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 11 : 30 : ANCORA CODE IN INGRESSO A Roma, LUNGO LA VIA PONTINA, TRA TOR DE’ CENCI ED IL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ, LUNGO VIA DELLA MAGLIANA, INCIDENTE, IN PROSSIMITÀ DI VIA PESCAGLIA, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, FINO AL 2 ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico IN NETTA DIMINUZIONE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO A Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO, ANCORA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA. SULLA TANGENZIALE EST, DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE E LAVORI. TRA VIA NOMENTANTA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, CODE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE A TRATTI, LUNGO VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO CITTÀ. CODE A TRATTI, ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 10 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER IL Traffico INTENSO DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA PONTINA E APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, TRA VIA NOMENTANA E VIALE TOR DI QUINTO. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO ALTEZZA VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL CENTRO. ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER IL Traffico INTENSO DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA PONTINA E APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, TRA VIA NOMENTANA E VIALE TOR DI QUINTO. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO ALTEZZA VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL CENTRO. ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 09 : 00 : CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DOVUTE A LAVORI SULLA SEGNALETICA CHE ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08 : 30 : CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DOVUTE A LAVORI SULLA SEGNALETICA CHE ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico ANCORA SCARSO, AL MOMENTO IN CITTÀ. CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. SULLA VIA PONTINA Traffico INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma. SI RALLENTA ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA ...