Traffico Roma del 05-08-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 11 : 30 : ANCORA CODE IN INGRESSO A Roma, LUNGO LA VIA PONTINA, TRA TOR DE’ CENCI ED IL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ, LUNGO VIA DELLA MAGLIANA, INCIDENTE, IN PROSSIMITÀ DI VIA PESCAGLIA, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, FINO AL 2 ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico IN NETTA DIMINUZIONE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO A Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO, ANCORA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA. SULLA TANGENZIALE EST, DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE E LAVORI. TRA VIA NOMENTANTA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, CODE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE A TRATTI, LUNGO VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO CITTÀ. CODE A TRATTI, ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 10 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER IL Traffico INTENSO DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA PONTINA E APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, TRA VIA NOMENTANA E VIALE TOR DI QUINTO. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO ALTEZZA VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL CENTRO. ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER IL Traffico INTENSO DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA PONTINA E APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, TRA VIA NOMENTANA E VIALE TOR DI QUINTO. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO ALTEZZA VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL CENTRO. ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 09 : 00 : CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DOVUTE A LAVORI SULLA SEGNALETICA CHE ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08 : 30 : CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DOVUTE A LAVORI SULLA SEGNALETICA CHE ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico ANCORA SCARSO, AL MOMENTO IN CITTÀ. CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. SULLA VIA PONTINA Traffico INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma. SI RALLENTA ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA ...

Traffico Roma del 05-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO, AL MOMENTO IN CITTÀ. CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. SULLA VIA PONTINA Traffico INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma. SI RALLENTA ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA ...

Traffico Roma del 04-08-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA LAURENTINA ALLA VIA APPIA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. RICORDIAMO CHE PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, FINO AL 2 SETTEMBRE, RIMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NEL ...

Traffico Roma del 04-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AL LIDO DI OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, CHIUSA LA Traffico FINO ALLA MEZZANOTTE DA LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA ...

Traffico Roma del 04-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AL LIDO DI OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, CHIUSA LA Traffico FINO ALLA MEZZANOTTE DA LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...

Traffico Roma del 04-08-2019 ore 16 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AL PRENESTINO LABICANO PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE VIA LEONARDO BUFALINI TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...

Traffico Roma del 04-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE , ANCHE IN CITTA’ NON CI SONO SEGNLA ZIONI DI RILIEVO. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE, VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA . DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE ...

Traffico Roma del 04-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO ...