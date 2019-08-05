Traffico Roma del 05-08-2019 ore 09 | 30

zazoomnews : Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08:30 - #Traffico #05-08-2019 #08:30 - PLRomaCapitale : #Roma: Via Cristoforo Colombo altezza piazza Guglielmo Marconi, #traffico rallentato causa #incidente. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Pontina - Via Cristoforo Colombo fra GRA e Viale Oceano Atlantico #traffico rallentato causa #incidente… -
Dalla Rete Google NewsTraffico autostrade 3 e 4 agosto: bollino rosso e nero (quello che c’è da sapere) - Today
Traffico autostrade 3 e 4 agosto: bollino rosso e nero (quello che c’è da sapere) Today
Le previsioni del traffico per il weekend di sabato 3 e domenica 4 agosto interessano i tantissimi italiani pronti a mettersi sulle strade. Attenzione allo sciopero ai ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 09 : 00 : CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DOVUTE A LAVORI SULLA SEGNALETICA CHE ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08 : 30 : CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. DIFFICOLTÀ PER INCIDENTE, SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DOVUTE A LAVORI SULLA SEGNALETICA CHE ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico ANCORA SCARSO, AL MOMENTO IN CITTÀ. CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. SULLA VIA PONTINA Traffico INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma. SI RALLENTA ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico ANCORA SCARSO, AL MOMENTO IN CITTÀ. CODE ER INCIDENTE, SU VIA APPIA NUOVA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI, VERSO Roma. SULLA VIA PONTINA Traffico INTENSO E RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE Roma. SI RALLENTA ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA LAURENTINA ALLA VIA APPIA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. RICORDIAMO CHE PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, FINO AL 2 SETTEMBRE, RIMANE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NEL ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AL LIDO DI OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, CHIUSA LA Traffico FINO ALLA MEZZANOTTE DA LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AL LIDO DI OSTIA, MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE-IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE, CHIUSA LA Traffico FINO ALLA MEZZANOTTE DA LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 16 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AL PRENESTINO LABICANO PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE VIA LEONARDO BUFALINI TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE , ANCHE IN CITTA’ NON CI SONO SEGNLA ZIONI DI RILIEVO. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE CHIUSA FINO ALLA MEZZANOTTE, VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA . DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA: Traffico DEVIATO SULLE CORSIE ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. DA DOMANI, LUNEDÌ 5 AGOSTO, INIZIERANNO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 13 : 30 : UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE BUFALOTTA E NOMENTANA. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. RICORDIAMO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DIVIETO DI TRANSITO, FINO ALLA MEZZANOTTE, IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico INTENSO E SCORREVOLE IN DIREZIONE DEI LITORALI LAZIALI RICORDIAMO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. IN PIAZZA SAN PIETRO E’ IN CORSO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO. AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PONTINA IN PROSSIMTA’ DI CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA DA SEGNALARE ANCHE UN INCIDENTE CHE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL CANALE DELLA LINGUA IN DIREZIONE DI OSTIA. RICORDIAMO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 10 : 30 : IL Traffico SI STA’ INTENSIFICANDO IN QUESTE ORE , RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PONTINA IN PROSSIMTA’ DI CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA DA SEGNALARE ANCHE UN INCIDENTE CHE RALLENTA IL Traffico IN VIA DEL CANALE DELLA LINGUA IN DIREZIONE DI OSTIA. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. IN PROGRAMMA ALLE ...
Traffico Roma del 04-08-2019 ore 09 : 30 : CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI, ATTIVO SINO ALLE 22:00 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE. IN PROGRAMMA ALLE 12:00 IN PIAZZA SAN PIETRO LA RECITA DELL’ANGELUS E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO AI NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DISAGI ...