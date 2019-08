Traffico Roma del 05-08-2019 ore 09 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER ILINTENSO DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA PONTINA E APPIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, TRA VIA NOMENTANA E VIALE TOR DI QUINTO. IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO ALTEZZA VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI GIÀ SU VIA PONTINA. POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA APPIA, IN PROSSIMITÀ DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. UN TERZO INCIDENTE, IN ZONA PRENESTINA, RALLENTA ILSU LARGO TELESE. TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE SU VIA SALARIA IN DIREZIONE. INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, CHIUSO IL MURO TORTO TRA PIAZZALE FLAMINIO E ...

