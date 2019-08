Tour Salvini al centro-sud | tra spiagge e mercati pesce

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019) Parte mercoledì da uno stabilimento balneare a Sabaudia, ilnel-sud di Matteo. Sette regioni in cinque giorni e diversi comizi sulle, puntellano un'agenda fittissima. Il programma, divulgato stamane, si apre mercoledì nel Lazio con un comizio nello stabilimento balneare di un hotel di Sabaudia, mercoledì mattina. Prosegue con un aperitivo presso una cooperativa di pescatori e il mercato deldi Anzio e in serata un comizio a Sabaudia.Giovedì 8 agostosara' poi in Abruzzo, in uno stabilimento a Fossacesia Marina, poi in piazza a San Salvo Marina e a Pescara. Venerdì' toccherà a Molise e Puglia, con interventi in spiaggia a Termoli e Peschici e un comizio in piazza a Polignano a Mare. Sabato sono in programma Basilicata e Calabria: prima Policoro, poi Amantea e Soverato. Domenica in Sicilia il leader leghista dovrebbe avere tra le tappe ...

repubblica : Salvini, un'estate da campagna elettorale: beach tour di Ferragosto nel centrosud per strappare voti ai 5Stelle [ne… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Salvini lancia il beach tour e avvisa i 5S “Con il no alla Tav governo a rischio” - Werter53188938 : RT @Dio: Ma perchè Papa Francesco non fa come Salvini? Che aspettiamo a mandarlo in tour alle sagre di san qualcosa? Arriva, firma autograf… -