Torino | cerca di investire ragazzo in bici | “Anti-fascista di m**** | muori”

Calciomercato Torino - si cerca la spalla di Belotti : tra conferme e qualche sorpresa [FOTO] : Calciomercato Torino – Inizio di stagione veramente importante in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha ipotecato il passaggio del turno dopo il successo dell’andata per 3-0 contro il Debrecen, adesso dovrà confermarsi anche nella gara di ritorno. Si preannuncia una stagione scoppiettante per i granata, il Calciomercato non ha ancora regalato sussulti ma il Torino ha intenzione di piazzare un colpo veramente importante ...