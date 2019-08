Torino | a 13 anni ingoia uno spillo da 3 | 5 centimetri che si incastra nei bronchi | salvata

A Torino due morti per spray - 4 condanne a 10 anni : La serata di festa che si trasforma in tragedia. La paura, il caos, il fuggifuggi e, in alcuni casi, anche il sangue. Quello delle rapine con lo spray, la causa della tragedia di Corinaldo per la quale oggi sono stati arrestati sette giovani, e' un fenomeno diffuso. Il precedente piu' clamoroso piazza San Carlo, il salotto di Torino, dove il 3 giugno 2017 oltre 1.500 persone rimasero ferite - e due morirono in seguito - nella calca davanti al ...

Tuttosport : Verdi al Torino. Guadagnerà 10 milioni netti in 5 anni : Secondo quanto scrive Tuttosport, il trasferimento al Torino di Verdi sarebbe quasi cosa acquisita. L’attaccante Guadagnerà 10 milioni netti in 5 anni, un ingaggio ragguardevole, degno di un top player. Verdi ha rifiutato la Sampdoria, che è stata impegnata fino all’ultimo in un testa a testa con il club allenato da Mazzarri. Il mister granata, del resto, lo ha voluto fortemente fin dall’inizio di questo mercato ...

Torino - completato lo sgombero dell’ex Moi. All’interno dei due edifici risiedevano da anni 350 persone - in prevalenza migranti : È stato completato questa mattina all’alba lo sgombero di due palazzine del Moi di Torino, l’ex villaggio olimpico occupato da anni da famiglie di migranti. Un’operazione definita “dolce” dalla prefettura perché avvenuta in accordo con le famiglie. All’interno dell’edificio risiedevano complessivamente circa 350 persone, di cui 143 nella cosiddetta palazzina grigia e 198 in quella arancione. Le ...

Torino-Lione - le previsioni dei No Tav : “Fase nuova - ma da 30 anni dicono che partiranno i cantieri. Prima devono fare opere complesse” : “L’ok di Conte sbloccherà i bandi di gara, ma i cantieri non ripartiranno così presto. L’opera non la vedremo mai”. Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con cui martedì sera ha sancito il via libera alla Torino-Lione, non sembrano preoccupare più di tanto gli attivisti No Tav. La comunità della Val Susa che da oltre 20 anni si batte contro la realizzazione della linea ferroviaria super veloce si è ...

Viveva in ospedale a Torino da un anno e mezzo - bambino di 3 anni salvato da un trapianto di cuore : Da 18 mesi Viveva in una camera di ospedale (la numero 10) grazie ad un cuore artificiale, impiantato dall’équipe della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretta dal dottor Carlo Pace Napoleone), nel gennaio del 2018. Il piccolo paziente di 3 anni era seguito dalla nascita a causa di una grave forma di cardiomiopatia dilatativa. Inserito fin da subito in lista di ...

Torino - dopo 3 anni di lavori utili : “Siamo liberi - fanc*** sbirri”. I minori bulli ci ricascano e insultano la polizia : Erano stati condannati a tre anni di lavori socialmente utili per aver fatto mangiare un panino farcito di escrementi a un compagno di classe. I quattro adolescenti di Ciriè, nel Torinese, dopo aver scontato la pena, fuori dal Tribunale dei minori del capoluogo piemontese, hanno realizzato un breve video, finito poi su Instagram, in cui insultano la polizia: “Fanculo sbirri“. I quattro, inoltre, si sono fatti fotografare, sempre ...

Si schianta con moTorino dopo averne perso controllo : morto ragazzo di 26 anni : Roma – Incidente mortale ieri pomeriggio alle 15.45 in Via Carmelo Bene 340, nella zona Casale Nei di Roma. A perdere la vita, un ragazzo di 26 anni, Bogdan Lucian Moscaliuc che per cause da accertare ha perso il controllo del motoveicolo su cui viaggiava, un Honda SH 150. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Il corpo e’ ...

Sono punture di insetti! Botte a bimba di 2 anni - baby sitter arrestata a Torino si difende : Una baby sitter è stata arrestata dai carabinieri a Torino con l'accusa di avere ripetutamente picchiato la bambina di due anni che le era stata affidata. La bimba, colpita al volto in un giardinetto del quartiere San Salvario del capoluogo piemontese, è stata portata all'ospedale Regina Margherita, dove attualmente è in osservazione. La donna arrestata è una trentottenne di origine romena che vive a Torino e che per il momento dovrà rispondere ...

Torino - scappato lo scrittore killer dopo la condanna definitiva a 25 anni di carcere : Ha deciso di scappare Daniele Ughetto Piampaschet e di lasciare, così, senza epilogo, l'atto finale della lunga sceneggiatura del delitto di Anthonia Egbuna, la ventenne nigeriana trovata cadavere nelle acque del Po nei pressi della diga di S. Mauro, nel torinese, nel febbraio del 2012. Egbhuna era scomparsa nel nulla il 28 novembre 2011, data in cui i magistrati ipotizzano sia stata uccisa e poi gettata nel fiume. Lo scrittore ...

È morto l'uomo più anziano d'Italia - aveva 110 anni. Emigrato dalla Sicilia viveva a Torino : È morto all'età record di 110 anni Salvatore Cavallo. Era l'uomo più longevo d'Italia. È morto all'età record di 110 anni Salvatore Cavallo. Era l'uomo più longevo d'Italia e da tempo si era trasferito a Torino. Diventato supercentenario il 16 maggio scorso. Nato nel 1909 a Vittoria, in Sicilia, ha combattuto la battaglia di El Alamein ed è sopravvissuto alla guerra evitando la fucilazione. Si è trasferito prima a Milano, dove si è ...