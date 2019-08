TIM chiude ricarica+ da 6 euro e regala fino a 15 GB al mese con Ricarica Automatica

Lozano - si può chiudere la setTIMana prossima. Tre addii e un tesoretto di 60 mln. Il Napoli ha un sogno : Lozano, si può chiudere la settimana prossima. Tre addii e un tesoretto di 60 mln. Il Napoli ha un sogno Lozano, si può chiudere la settimana prossima. Tre addii e un tesoretto di 60 mln. Occhi puntati sulle cessioni, come riporta l’ edizione odierna de ‘La Repubblica’ sarà indicativo in questo senso pure l’ elenco dei convocati per la tournée negli Usa, con Verdi e Hysaj che in extremis potrebbero essere esentati dalla ...

Antonella Clerici - non solo Rai : l'ulTIMo dramma - costretta a chiudere il suo ristorante : Un periodo disgraziatissimo, per Antonella Clerici. Non solo le brutte notizie televisive, con la Rai che la ha tagliata fuori dai palinsesti (e con lei che, forse, si sta muovendo per cercare una nuova collocazione). La conduttrice, ora, deve incassare un'altra amarissima delusione: il suo ristoran

Calciomercato Serie A - le ulTIMe : il Milan chiude per Leao - scambio Fiorentina-Roma - l’Arsenal su Khedira : Il Calciomercato continua anche nel weekend, ecco tutte le trattative di giornata. Il calciatore della Juventus Khedira è vicino all’Arsenal mentre su Matuidi c’è l’interesse del Manchester United. Roma e Fiorentina preparano affari, in due possono cambiare maglia, si tratta del difensore Pezzella e dell’attaccante Schick, il centrocampista Nzonzi nel mirino del Monaco, sempre i viola hanno preso il giovane ...

EYOF 2019 - l’Italia chiude con 26 medaglie : ulTIMa giornata con l’oro del volley e 3 bronzi : A Baku (Azerbaijan) si sono conclusi gli EYOF 2019, il Festival Olimpico della Gioventù Europea. L’Italia ha concluso la manifestazione con ben 26 medaglie (8 ori, 9 argenti, 9 bronzi). L’ultima giornata ha portato in dote il trionfo della Nazionale di volley maschile che ha conquistato il titolo sconfiggendo il Belgio per 3-0 (25-21; 25-21; 25-19) nell’atto conclusivo, in chiusura sono poi arrivate altre tre medaglie di ...

La sai l’ulTIMa? Chiude con successo : Scheri ringrazia Ezio Greggio : Gran finale per La sai l’ultima? Giancarlo Scheri ringrazia Ezio Greggio Quando si seppe che La sai l’ultima? stava per fare il suo ritorno in tanti insinuarono che il programma non avrebbe avuto successo. La trasmissione, infatti, era considerata ormai “roba vecchia” e quindi sarebbe potuta risultare, agli occhi di molti, poco interessante. Effettivamente, in […] L'articolo La sai l’ultima? Chiude con ...

Ascolti TV | Venerdì 26 luglio 2019. La Sai L’UlTIMa? chiude al 15.3% - Quando Parla il Cuore 13.8% : Ezio Greggio e Gerry Scotti Nella serata di ieri, Venerdì 26 luglio 2019, su Rai1 Quando Parla il Cuore ha conquistato 2.103.000 spettatori pari al 13.76% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata de La Sai L’Ultima? – Digital Edition ha raccolto davanti al video 2.161.000 spettatori pari al 15.31% di share. Su Rai2 Quando l’Amore Si Spezza ha interessato 945.000 spettatori pari al 6.08% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto ...

Calciomercato Inter news/ Dzeko avanti tutta : si chiude il 31? - ulTIMe notizie - : Calciomercato Inter news, per il nazionale bosniaco Edin Dzeko, la società nerazzurra conta di chiudere entro una settimana, ultime notizie,

Will & Grace chiude (di nuovo) : l'undicesima stagione sarà l'ulTIMa : Sembra un deja-vù, eppure è così: Will & Grace finirà, di nuovo. l'undicesima stagione (o la terza del revival, fate voi), in onda in midseason sulla Nbc (da noi su Premium Stories), sarà l'ultima. La serie aveva già avuto un series finale, nel 2006, a chiusura dell'ottava stagione.Poi, come ormai è cosa risaputa, il mini episodio realizzato per sostenere la campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2016 divenne virale in poco tempo, ...

Calciomercato Serie A - ulTIMe trattative : il Verona chiude Verre - idea Bruno Peres per il Genoa : Ore caldissime, come sempre, per il Calciomercato. Tante squadre si muovono per cercare di definire le rose da consegnare agli allenatori prima dell’inizio del campionato. A fare il punto sulle ultime trattative è “La Gazzetta dello Sport”. Il Verona ha chiuso con la Sampdoria per il prestito di Valerio Verre. Gli scaligeri insistono anche per Camillo Ciano, lo scorso anno al Frosinone. Il Genoa di Preziosi è scatenato. I ...

La Zanzara chiude - Giuseppe Cruciani : “L’anno prossimo potrebbe essere l’ulTIMo” : L’annuncio arriva inaspettato. Uno dei programmi radiofonici di maggior successo degli ultimi anni in Italia, sta probabilemente per chiudere i battenti. A rivelarlo è Giuseppe Cruciani che, in una lunga intervista a TvBlog, dà la notizia che spiazza i tantissimi fedeli ascoltatori del suo “La Zanzara”. Quella che inizierà a settembre, a meno di cambiamenti in corsa, sarà la stagione finale per l’irriverente salotto radiofonico di ...