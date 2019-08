‘The OA’ | Netflix cancella la serie | la terza stagione non si farà

Fonte : tv.fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019) 'The OA' non avrà unaha deciso dire lacon Brit Marling, che narra le misteriose vicende di Prairie Johnson. La trama era riuscita ad appassionare tantissimi telespettatori che in queste ore stanno protestando sui social contro unazione che reputano ingiusta.

perdirticiaoo : RT @Daninseries: - The OA cancellato - The 100 finisce con la stagione 7 - Dylan Sprouse sarà Trevor in After 2 - Harry Styles è in Messico… - spaziogames : #TheOA cancellata da #Netflix. - _ShadowofMyself : Netflix è una merda. Fa il cazzone promuovendo sempre le solite serie schifose come 13 (che già doveva finire alla… -