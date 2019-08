Thailandia | il re sposa l’amante davanti alla moglie

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) È la concubina ufficiale del re e, con una cerimonia speciale, è entrata formalmente a fare parte della corte. Sineenat Wongvajirapakdi, 34 anni, è diventata la Chao Khun Phra (è il titolo delle concubine reali) del re thailandese Maha Vajiralongkorn, 67, che solo tre mesi fa, il 6 maggio, a Bangkok, hato la sua ex guardia del corpo Suthida Vajiralongkorn Ne Aydhata. Così, il sovrano ha rotto una tradizione quasi secolare: è la prima volta nella storia moderna del Paese che un monarca riconosce di avere una relazione extraconiugale. Non era più successo, dal 1932, che un re thailandese praticasse ufficialmente la poligamia: questa notizia sembra confermare le voci secondo cui il sovrano sarebbe proprio un donnaiolo seriale. Durante la cerimonia, Sineenat è rimasta adagiata sul pavimento, in modo da essere più in basso dei piedi del re, come vuole la tradizione reale thailandese ...

