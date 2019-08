Tesla - Supercharger | tornano le ricariche gratuite

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 5 agosto 2019) I listini della, ormai è noto, sono in continuo aggiornamento. Dopo i ribassi e i rincari degli scorsi mesi, il costruttore californiano ha nuovamente messo mano all'offerta delle Model S e Model X, reintroducendo, a sorpresa, leillimitate ai.Ritorno inatteso. La mossa ha colto di sorpresa clienti, appassionati e analisti del settore in quanto lo stesso Elon Musk aveva definito "insostenibile" il progetto di continuare a proporre l'accesso libero alle colonnine per tutti i nuovi clienti. Questo per via di volumi produttivi in continua crescita (in Italia a luglio la Casa di Palo Alto ha segnato un +944% nelle vendite), ma anche perché alcuni utenti hanno iniziato ad abusare del servizio. Solo per la Suv e l'ammiraglia. Negli scorsi anni la ricarica gratuita è stata uno dei punti di forza delle elettriche californiane, spesso scelte anche ...

domex69 : RT @quattroruote: Le ricariche illimitate gratuite ai #Supercharger tornano disponibili per tutte le nuove #Tesla #ModelS e #ModelX htt… - quattroruote : Le ricariche illimitate gratuite ai #Supercharger tornano disponibili per tutte le nuove #Tesla #ModelS e #ModelX… - MarcoPon : @cmnit @disinformatico Quello di Rygge ne ha 42! -