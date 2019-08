Terremoto avvertito nel Cuneese | epicentro a San Damiano Macra

Terremoto a Udine di 3.3 magnitudo - avvertito chiaramente anche a Pordenone e Gemona del Friuli : Terremoto , una scossa piuttosto forte è stata rilevata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 21.19 in Friuli Venezia Giulia. L'istituto parla di una magnitudo provvisoria tra...

Terremoto a Udine di 3.2 avvertito chiaramente anche a Pordenone : Terremoto , una scossa piuttosto forte è stata rilevata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 21.19 in Friuli Venezia Giulia. L'istituto parla di una magnitudo provvisoria tra...

La California continua a tremare : lungo sciame sismico dopo il Terremoto avvertito da Las Vegas a Los Angeles [GALLERY] : Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle scorse ore in California : è stata di magnitudo 5.4 gradi della scala Richter secondo il servizio geologico americano USGS. Ieri, nella stessa zona, era stata registrata un scossa di magnitudo 6.4 che ha innescato un lungo sciame sismico , che prosegue ancora adesso, con eventi di minore entità. Venticinque anni dopo il sisma che provocò 57 morti, nel sud della California , è tornata la paura ...

Terremoto fortissimo in California : magnitudo 6.3 - avvertito anche a Los Angeles e las vegas : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita nel sud della California intorno alle 11 del mattino ora locale. Le prime stime parlano di un magnitudo pari a 6,6 (The U.S. Geological Survey), poi corretta a 6.3 dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro sarebbe localizzato nella Searles Valley, buna remota area di San Bernardino, nell’entroterra, 260 km a nord di Los Angeles, a una profondità di circa 10 km. La scossa, nonostante la ...