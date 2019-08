TERREMOTO AGRIGENTO | M 3 6 Ultime scosse | Caltabellotta | paura anche a Palermo

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 5 agosto 2019), magnitudo 3.6 con epicentro a: sisma avvertitodopo sciame sismico degli scorsi giorni.

giannettimarco : RT @leggoit: #Terremoto in Sicilia, scossa magnitudo 3.6 in provincia di Agrigento - trapani24h : Terremoto in Sicilia oggi, 5 agosto 2019, scossa M 3.6 avvertita in provincia di Agrigento – Dati Ingv - vanillamjoon : C'È STATO UN TERREMOTO AD AGRIGENTO?? MOOTS DI QUELLA ZONA STATE BENE???? -