Teresa Cilia | ex U&D | attacca la Mennoia | ' Tutto torna se fai male | finta come poche'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ogni giorno che passa, sono sempre di più gli ex protagonisti di Uomini e Donne che si espongono sui social network per puntare il dito contro alcuni membri della redazione. L'obiettivo preferito di chi ha partecipato al dating-show negli anni scorsi, sembra essere Raffaella: l'autrice, infatti, è stata presa di mira prima da Mario Serpa e poi da una ragazza che ha lavorato per un periodo nel backstage,. Lo sfogo dicontro la redazione e laè conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel ruolo di tronista: la storia d'amore che ha iniziato con Salvatore Di Carlo (suo attuale marito) davanti alle telecamere, ha reso la ragazza uno dei volti più amati dal pubblico. In questi giorni in cui tanti si stanno esponendo perre la redazione del programma che li ha visti debuttare sul piccolo schermo, anche la ...

Elaman58 : Cilia Teresa fu presa a lavorare in redazione a c'è posta per te e dopo essersi licenziata fece un'intervista su di… - StraNotizie : Uomini e Donne: anche Teresa Cilia dice la sua sul botta e risposta tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa… - Methamorphose29 : RT @sochecisei5: #uominiedonne Segnalo Teresa Cilia ...secondo me frecciatina a Miss Redazione. -