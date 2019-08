Tennis | Andy Murray punta il mirino su Cincinnati | il ritorno in singolare è sempre più

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Perla luce in fondo al tunnel potrebbe essere davvero più vicina del previsto. O meglio, per come erano messe le cose, lo spiraglio sembrava non esserci nemmeno. La sua carriera era letteralmente appesa ad un filo per colpa dei ben noti problemi all’anca e dopo l’eliminazione al primo turno degli Austrialian Open era addirittura arrivato il video-messaggio dei colleghi più illustri per salutare a dovere il campione scozzese. Manon ne voleva sapere di chiudere in quel modo la sua esperienza nel mondo dele ha continuato a lottare con tutte le sue forze, rimettendosi in carreggiata a livello fisico e muovendo i primi passi in doppio, fino all’emozionante partecipazione al torneo di doppio misto di Wimbledon assieme a Serena Williams. Il tre volte vincitore di un torneo del Grande Slam, tuttavia, non si accontenta e, come ha annunciato in una ...

