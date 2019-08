ten Hag non ha dubbi “Van de Beek è in squadra e giocherà | e lo stesso farà al ritorno”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha chiarito la posizione di Van denella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il PAOK per i preliminari di Champions League. L’olandese era stato nominato tra i possibili arrivi del Real Madrid in sostituzione i POgba che appare sempre più inarrivabile data la richiesta di 170 milioni dello United. “Donny è in, e loal ritorno. Real Madrid? Non posso rispondere”. Ha confermato ten Hag, togliendo ognio su quello che sarà il futuro dell’olandese, il cui arrivo era stato collegato alla partenza di James Rodriguez che continua ad essere nel mirino del Napoli. L'articolo ten Hag non ha“Van deè in, e loal ritorno” ilNapolista.

