Tekken 7 vedrà l' arrivo dei nuovi combattenti Leroy e Zafina

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019) All'EVO 2019, Bandai Namco ha annunciato chearriveranno presto in7 come parte del suo terzo Season Pass entro la fine dell'anno.6 eTag Tournament 2 - debutterà a settembre.Smith è un nuovo personaggio della serie; un combattente americano che ha perso tutto quando era giovane e ora è tornato per vendicarsi.non comparirà nella modalità Storia del gioco esi unirà al roster questo inverno. Il terzo Season Pass aggiornerà anche il titolo con nuove mosse per tutti i personaggi, una nuova funzionalità e un nuovo stage.Tuttavia, quando Bandai Namco sembrava suggerire anche l'di Solid Snake dalla serie Metal Gear di Konami in7, la frenesia dei fan è arrivata alle stelle . In una clip trasmessa esclusivamente per i partecipanti dell'EVO, il produttore di, Katsuhiro Harada, parlava con Solid Snake in una ...