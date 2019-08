“Teatro di mer*a!” Bufera su Eleonora Abbagnato | l’ex giudice Amici nei guai

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) Si è scatenata unasulla celebre ballerina(nota anche per essere stataaddi Maria De Filippi), in merito al suo ruolo di direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma. Si parla di “epiteti ingiuriosi” rivolti ai ballerini e alla Fondazione, che costituirebbero una violazione al regolamento. Una lettera scritta dalla Rus, datata 2 agosto, è stata indirizzata al sovrintendente Carlo Fuortes, al direttore del Personale e alla stessa. La missiva che documenterebbe il suo comportamento è stata pubblicata integralmente dall’Adnkronos. “Questa Rsu intende stigmatizzare il gravissimo episodio accaduto il 25 luglio u.s. durante le prove di Romeo e Giulietta a Caracalla”, si legge sulla lettera, che dunque fa riferimento a un fatto ben preciso, “In questa occasione, infatti, come già ...