Team Fortress 2 | diamo un' occhiata al culto formatosi attorno ai cosiddetti Watchers

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019) Da qualche giorno i giocatori di2 hanno iniziato ad avvistare alcune strane creature armate di registratori e telecamere nascoste nelle lore barbe finte. Queste entità non sembrano ostili e si limitano ad osservare il normale svolgersi delle partite. Chi sono e cosa vogliono?Un coraggioso giornalista della redazione di Rock Paper Shotgun ha deciso di contattare ila queste strane creature. Inizialmente non ha ricevuto alcuna risposta, tuttavia dopo qualche minuto di attesa è stato contattato. Ecco parte della conversazione:"Il recipiente non ha moralità, non lo avvicinate. Non lasciare che il recipiente si avvicini a te, e sarai salvo. La nostra presenza ha suscitato un seguito tra persone particolarmente zelanti. Mentre queste entità sono molto intriganti e al momento sotto osservazione, non prendono ordini da VEhFIE9WRVJNSU5E. Loro non studiano ...

GiochiPerTutti : (Correzione dell'errore di 'depressione cassa' di Team Fortress 2 annunciata da Valve) - - Rif_ : Amanda: 'Dovreste rifare il cosplay di Team Fortress.' @masterhand: 'Si può fare, io ho ancora il costume...' Io: '… -