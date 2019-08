Sui dazi Trump rischia l' autorete Xi svaluta lo yuan e colpisce gli Usa

Fondazione “Carri di Santa Lucia” - Belpasso si apre all’arte e punta Sui carri : In occasione della festa del Patrocinio di Santa Lucia, la Fondazione carri di S. Lucia, presieduta da Antonino Girgenti, insieme

Borsa : Asia in rosso dopo le nuove minacce di Trump Sui dazi : Borse di Asia e Pacifico pesanti in scia al riacutizzarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti con il presidente americano, Donald Trump che ha avvertito che i nuovi dazi al 10% sui prodotti cinesi possono salire al 25%.Tokyo con il Nikkei lascia sul terreno il 2,11%, Hong Kong il 2,15%, Shanghai l′1,45% e Shenzhen l′1,65%. Flessioni più contenute per Seul (-0,93%) e Sydney (-0,30%).Partenza in rosso anche per le ...

Da settembre gli Stati Uniti imporrano nuovi dazi Sui prodotti cinesi : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che dal primo settembre gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su beni d’importazione cinesi del valore di 300 miliardi di dollari all’anno: i dazi saliranno del 10 per cento. I nuovi dazi si aggiungeranno

Lega-5 Stelle - d'amore e d'accordo Sui fondi da stati esteri per le fondazioni politiche : In un comma applicato all’articolo numero 43 del Decreto crescita, approvato da Lega e 5 Stelle, le fondazioni politiche vengono esonerate da alcune scadenze e da altri adempimenti a cui sono soggetti i partiti. Come spiegano Il Foglio e La Repubblica tra questi anche l’esenzione dall’applicazione del comma 12 dello “spazza corrotti” ovvero il divieto di “ricevere contributi prestazioni o altre ...

Chiuso il G20 di Osaka : "Aumentano le tensioni commerciali e geopolitiche" | Tregua Sui dazi fra Trump e Xi : Ripartono i negoziati tra Stati Uniti e Cina. Sul clima Washington dice no all'impegno di attuare pienamente l'accordo di Parigi

Tregua Cina-Usa Sui dazi - Trump apre a Huawei. Presidente Usa a Seul - incontra pure Kim : Donald Trump e Xi Jinpuing si sono accordati per rilanciare i negoziati sul commercio e "almeno per il momento" non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione e' giunta al termine dei colloqui tra Cina e Stati Uniti a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, che hanno visto faccia a faccia per oltre un'ora il Presidente Usa e quello cinese. Quello con Xi e' stato un incontro ...

Al G20 tregua tra Usa e Cina Sui dazi. Trump apre a Huawei : Un accordo per una tregua sui dazi e sulla guerra commerciale, con tanto di apertura a Huawei da parte degli Usa. E’ il contenuto dell’accordo stilato a Osaka da Donald Trump e Xi Jinping, per rilanciare i negoziati sul commercio Usa e Cina. Accordo in virtù del quale, “almeno per il momento”, non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione è giunta al ...

L’Italia ha tradito dalla prima all’ultima le raccomandazioni del Consiglio d’Europa Sui migranti : Migliorare la cooperazione nelle operazioni di soccorso in mare, assicurare lo sbarco tempestivo dei naufraghi, collaborare con le Ong evitando una retorica che le stigmatizza e mettere sempre al primo posto i diritti umani nelle politiche in materia: ecco alcune delle raccomandazioni fatte appena dieci giorni fa dal Consiglio d'Europa. Nel caso Sea Watch, una dopo l'altra, il governo le ha violate.Continua a leggere

Usa-Messico - accordo in extremis. E Trump ritira la decisione Sui dazi : New York - Pace, o almeno tregua, fatta tra Stati Uniti e Messico. E scongiurata in extremis l'entrata in vigore di dazi su centinaia di miliardi di dollari di beni che avrebbero messo...

Raggiunto l’accordo con il Messico - l’annuncio di Trump : “Niente dazi - più controlli Sui migranti” : Niente dazi Usa sull’export del Messico. I due Paesi hanno Raggiunto un’intesa dopo tre giorni di negoziati. l’annuncio è stato dato via Twitter da Donald Trump, poche ore dopo il suo rientro dal lungo viaggio europeo....