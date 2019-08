Stragi Usa | Barack Obama | basta leader che alimentano paura e odio

Stragi Usa - Trump : razzismo e suprematismo vanno sconfitti : Stragi Usa: Trumpu razzismo. "Con una sola voce la nostra nazione deve condannare il razzismo, il bigottismo e il suprematismo bianco.

Usa - il killer di El Paso non si pente : rischia la pena di morte. Trump : “Stragi colpa dei media” : Patrick Crusius, il 21enne autore della strage in un supermercato di El Paso, in Texas, dove sono morte 20 persone, non mostra alcun pentimento per quanto fatto e rischia la pena di morte. Intanto, mentre l'Fbi lancia l'allarme per nuovi possibili attacchi di massa su tutto il territorio nazionale, il presidente Trump punta il dito contro i media: "La colpa è anche loro che alimentano le fake news".Continua a leggere

Usa - si temono altre Stragi : Fbi veglia : 16.18 Dopo i massacri di El Paso e di Dayton, vasta operazione dell'Fbi su tutto il territorio nazionale per sventare nuove minacce di stragi di massa. Lo rendono noto i media americani citando fonti dell'agenzia investigativa federale. Una task force nel quartier generale del bureau a Washington supervisionerà tutte le informazioni provenienti da ogni angolo degli Usa. Si temono atti di violenza per emulare le sparatorie in Texas e in Ohio. E ...

Stragi Usa - messaggio Mattarella a Trump : 16.08 "Tristezza" del Presidente Mattarella per le "Stragi che hanno drammaticamente colpito le città di El Paso e Dayton provocando un gran numero di vittime tra inermi cittadini". "L'Italia intera si stringe nel dolore al popolo degli Stati Uniti d'America", afferma in un messaggio inviato a Trump in cui esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime e pronta guarigione ai feriti."Gli Usa potranno sempre contare sulla nostra ...

"Rischio di altre Stragi" : operazione Fbi in Usa dopo i massacri di El Paso e Dayton : dopo le stragi di El Paso e Dayton, in Usa si temono altri massacri. Il direttore dell’Fbi Chris Wray ha ordinato una vasta operazione su tutto il territorio nazionale per sventare nuove minacce di stragi di massa dopo i fatti di El Paso e di Dayton. Lo rendono noto alcuni media americani citando fonti dell’agenzia investigativa federale. Una task force nel quartier generale del bureau a Washington ...

Stragi in Usa - Trump : “Media hanno alimentato la rabbia. Controlli sulla vendita di armi” : A poche ore dalle Stragi di Texas e Ohio, Donald Trump interviene sulla necessità di maggiori Controlli sulle armi e attacca i media. “Le fake news hanno contribuito enormemente ad alimentare una rabbia e una collera montate nel corso di molti anni”, scrive il presidente americano, secondo cui “i media hanno una grande responsabilità” sul fronte della sicurezza nel Paese. “La copertura delle notizie dovrebbe ...

Trump dopo le Stragi in Texas e Ohio : «Più controlli sul commercio di armi» L’odio etnico dei nuovi terroristi Usa : Il presidente chiede azioni su due fronti: il commercio delle armi (ma non aspecifica quali) e l’immigrazione. Il Messico minaccia di presentare denuncia per terrorismo

Usa - due Stragi in 13 ore tra Texas e Ohio : 29 i morti : Per il primo attacco c'è già una pista legata al suprematismo bianco. Ancora buio fitto invece sull'ultima sparatoria, accaduta nella cittadina di Dayton, dove un 24enne ha aperto il fuoco all'impazzata davanti a un bar, prima di essere ucciso dalla polizia. Tra le 9 vittime, anche sua sorella

Stragi di El Paso - «colpa di chi alimenta il razzismo negli Usa» : Il candidato alla presidenza democratico Beto O’Rourke punta il dito contro Trump. Il killer è un sostenitore della politica anti-immigrati del presidente Usa. Si indaga su un manifesto pubblicato online in cui la strage è presentata come «risposta all’invasione ispanica del Texas»

USA : due Stragi in poche ore - 7 morti a Dayton - 20 a El Paso : Una sparatoria è stata registrata a Dayton in Ohio. La polizia, secondo quanto riferiscono i media locali, è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni spari in un distretto di arti e divertimento della città americana. Il primo bilancio è di sette morti, ma sarebbero di più le persone colpite da uno o più sparatori. Uno dei presunti killer sarebbe rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia.Il Dayton Daily News riferisce di ...

Due Stragi in poche ore negli USA<br> Dayton : 7 morti - El Paso : 20 vittime : Una sparatoria è stata registrata a Dayton in Ohio. La polizia, secondo quanto riferiscono i media locali, è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni spari in un distretto di arti e divertimento della città americana. Il primo bilancio è di sette morti, ma sarebbero di più le persone colpite da uno o più sparatori. Uno dei presunti killer sarebbe rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia.Il Dayton Daily News riferisce di ...