Strage di El Paso | 20 morti | un suprematista bianco con un AK-47 ma dei politici

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019) "L'idea di questi videogiochi che disumanizzano gli individui in qualcosa in cui si spara ad altre persone. Ho sempre sentito che questo sarebbe stato un problema per le generazioni future. Abbiamo visto studi che dimostrano ciò che questi prodotti fanno alle persone, guardi a queste foto e come tutto è accaduto. Potete vedere azioni di questo tipo all'interno dei videogiochi e altro ancora".Parole di Kevin McCarthy, politico repubblicano che negli USA ha deciso di ripercorrere una prassi ormai consolidata nei casi di tragedie come quella di El, Texas. E non è di certo il solo. Come probabilmente avrete sentito, negli ultimi giorni gli Stati Uniti si sono ritrovati alle prese con l'ennesima sparatoria e con l'ennesimache ha visto l'appena 21enne, Patrick Crusius, imbracciare un AK-47 per seminare il panico all'interno di un Walmart. Il tragico bilancio della sparatoria è di ...

