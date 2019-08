Squadra Speciale Cobra 11 gli episodi di martedì 6 agosto

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 6 agosto 2019)11 anticipazioni deglidiin prima serata in prima tv (e in replica) su Rai 2 Nuova serata all’insegna delle indagini di unatorna l’appuntamento con11 con 2in prima tv su Rai 2 e a seguire in seconda serata uno in replica. Questa sera su Rai 2 gli22×19 e 23×01 + l’o 21×11o 22×19 Gita Scolastica Ronny si stabilisce a casa di Semir fino a che non avrà trovato un domicilio fisso e un lavoro per evitare che possa essere rimandato in Cile. Semir si allontana dal tribunale, ma si frattura un braccio e una gamba cadendo dalle scale. Paul deve quindi occuparsi di Semir, il quale insiste che Ronny può essere integrato solo nella nativa Dresda da Andrea e dal suo compagno di scuola Timo. Purtroppo costui ha ...

minGiustizia : Si è riunita oggi in via Arenula la squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori. Tutti i componenti… - BenoOkabe : RT @SnowMun: La squadra is cool and all but how about L' Unità speciale - teuks_dimple : Un grazie speciale al capo della Squadra Speciale Spianatura Strade, we proud ???? -