Spirito Libero | anticipazioni | trama e cast della serie austriaca

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 5 agosto 2019) Un mix tra Dallas e Cenerentola, con questa ambizione arriva la minirealizzata a Vienna dal titolo– Trakehnerblut in originale – una ficiton in 8 puntate in onda su Canale 5 da martedì 6 agosto dalle 21,15. Segreti, intrighi, giochi di potere legati ad una antica famiglia che scopre che esiste un erede sconosciuto per il ricco patrimonio. Anzi una erede, Alexandra (interpretata da Julia Franz Richter), una ragazza di 24 anni, senza famiglia, che lavora in un panificio a Vienna. Lo sfondo di questo drama sono i meravigliosi distretti di Altlengbach e Lanzendorf in Austria e la stessa capitale, in Austria è andata in onda su ServusTV e in Germania sul canale Das Erste, con il titolo Gestüt Hochstetten con un grande riscontro sul fronte degli ascolti.Alexandra lavora in un panificio ma tutto ...

