Spende in droga e prostitute i fondi raccolti per le cure del figlio affetto da malattia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Era riuscito a raccogliere 12 mila euro diper iniziare ledeldi 19 mesidalla nascita da una raraneuromuscolare degenerativa ma anziché usare quei soldi per comprare il farmaco necessario a far star meglio il piccolo, li ha spesi tutti in, alcol ee poi si è dato alla fuga. È successo in Brasile: dopo aver fatto perdere le sue tracce, Mateus Henrique Leroy Alves, 37 anni, è stato arrestato dalla polizia che ha provveduto a interrompere subito la raccoltaonline “Campanha Ame Joao Miguel” che l’uomo aveva lanciato per ilJoao Miguel. Non solo, dalle indagini è emerso che – come riferiscono i giornali locali – il 37enne aveva in programma di aprire con gli altri soldi che avrebbe ottenuto dalla raccoltaun bordello a Salvador de Bahia, con la consulenza di una sedicente donna ...

