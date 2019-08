Smaltimento illecito di rifiuti speciali | le nuove ‘Terre dei fuochi’ si trovano al Nord

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Negli ultimi due mesi alcuni importanti report prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (qui il progetto dell’Iss, Sentieri e report per la procura di Napoli) e dall’Ispra (rapporto2019, con dati di riferimento al 2017) illuminano bene lo scenario del danno sanitario legato alla mala gestione deiindustriali ma non solo nella zona classicamente individuata come la “Terra dei Fuochi” primigenia , la Campania, ma in tutta Italia. Si pensava, e si crede ancora, che la presenza di impianti legalmente riconosciuti ed operanti in base alle normative vigenti non ponesse gli stessi gravissimi problemi sanitari di una zona aquasi esclusivamente illegale come il litorale domitio-flegreo e quello vesuviano inseriti nel monitoraggio del progetto Sentieri da Parte dell’Iss. A partire dal 2014, e cioè dalla promulgazione della legge ...

LameziaInforma : - LameziaInforma : - squopellediluna : Si chiude con 11 patteggiamenti su 18 indagati il processo sul gruppo sardo accusato di disastro ambientale e smalt… -