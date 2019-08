Sky – Scambio Icardi-Dzeko? L’argentino blocca tutto

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) Ultime notizie sul mercato nello speciale di Sky, focus sulla telenovela di Mauro. L’attaccante argentino sarebbe conteso da diverse squadre, tra cui la Juve, il Napoli e la Roma. Negli ultimi giorni al pista Roma era apparsa la più vicina, ma da Sky arrivano novità contrarie “La Roma non ha intenzione di cedereper meno di 20 milioni ed al momento non c’è intesa con l’Inter a proposito della valutazione del cartellino del bosniaco. Potrebbe essere inserito in unoconmagari per cercare l’intesa ma al di là di questo, dopo l’apertura iniziale, ha subito chiuso la porta di nuovo”. A quanto pare, dunque, questa telenovela probabilmente andrà avanti ancora a lungo. L'articolo Sky –? L’argentinoilNapolista.

