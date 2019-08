Sicurezza | Salvini | ‘stanco di insulti alleati’

Sicurezza : Salvini - ‘bene decreto in giorno anniversario Medjugorje’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto che, per chi è stato a Medjugorje, rappresenta il compleanno della Vergine Maria e quindi sono convinto che sia un bel regalo all’Italia e anche al resto del mondo”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in Senato per il voto di fiducia sul decreto Sicurezza bis. L'articolo ...

Sicurezza : Salvini - ‘con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Se devo riassumere” con il decreto legge Sicurezza bis “meno Carola e più Oriana Fallaci”. Lo dice al Senato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. L'articolo Sicurezza: Salvini, ‘con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Sicurezza : Salvini - ‘oggi bella giornata - di problemi parliamo mercoledì’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Oggi bado ai fatti”, che “sono più poteri alle donne e agli uomini in divisa e più controllo dei mari e delle frontiere. Dei temi politici parleremo da domani in avanti”, considerando che mercoledì si voteranno le mozioni sulla Tav. “Però oggi è una giornata troppo bella per rovinarla con altri pensieri”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al ...

Sicurezza bis - Salvini : “Bel regalo nel giorno del compleanno della Madonna. Chi è stato a Medjugorje lo sa” : “Chi è stato a Medjugorje lo sa, oggi è 5 agosto, il compleanno della Vergine Maria e mi fa piacere che oggi faccia un bel regalo all’Italia. Con il decreto ci saranno meno Carola (Rackete, ndr) e più Oriana Fallaci”. Come se non bastassero le accuse già ricevute in passato per i rosari sbandierati ai comizi, così Matteo Salvini commenta in Senato il voto di fiducia decisivo sul decreto Sicurezza bis. Per poi rivendicare: ...

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Regalo al mondo nel giorno del compleanno della Vergine Maria” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arriva in Senato prima del voto sul decreto sicurezza bis e commenta: "Oggi è una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che cada il 5 agosto che per chi è stato a Medjugorje rappresenta il compleanno della Vergine Maria. Sono convinto che sia un bel regalo all'Italia e anche al resto del mondo".Continua a leggere

Sicurezza : Salvini - ‘bene decreto in giorno anniversario Medjugorje’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto che, per chi è stato a Medjugorje, rappresenta il compleanno della Vergine Maria e quindi sono convinto che sia un bel regalo all’Italia e anche al resto del mondo”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in Senato per il voto di fiducia sul decreto Sicurezza bis. L'articolo ...

Sicurezza : Salvini - ‘con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Se devo riassumere” con il decreto legge Sicurezza bis “meno Carola e più Oriana Fallaci”. Lo dice al Senato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. L'articolo Sicurezza: Salvini, ‘con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sicurezza : Salvini - ‘stanco di insulti alleati’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Sono stanco degli insulti che mi arrivano da mesi non dalle opposizioni ma dagli alleati. Ma oggi è una bella giornata e nessuno potrà rovinarmela”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto Sicurezza bis, replicando agli esponenti del Movimento 5 stelle che affermano che “bisogna dire basta alla strafottenza della Lega”. ...

Sicurezza : Salvini - ‘oggi bella giornata - di problemi parliamo mercoledì’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Oggi bado ai fatti”, che “sono più poteri alle donne e agli uomini in divisa e più controllo dei mari e delle frontiere. Dei temi politici parleremo da domani in avanti”, considerando che mercoledì si voteranno le mozioni sulla Tav. “Però oggi è una giornata troppo bella per rovinarla con altri pensieri”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al ...

Sicurezza bis - Salvini a caccia di voti. Sfida in aula - maggioranza a rischio : Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che...

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. Patuanelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

Mozione sfiducia - Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto Sicurezza bis : Mozione sfiducia, Salvini serra i ranghi e aspetta il decreto sicurezza bis Oggi il decreto sicurezza bis arriva a palazzo Madama. La tensione è palpabile e la maggioranza in Senato, come si sa, è molto risicata. Le defezioni di alcuni senatori pentastellati hanno assottigliato ulteriormente il “margine d’errore” del tandem al governo. Salvini riflette sul se porre la fiducia o meno a uno dei decreti più rilevanti e ...

Sicurezza - Salvini cerca voti : Nella maggioranza scommettono che alla fine filerà tutto liscio ma il livello d'attenzione è alto. Fra oggi e domani dovrebbe essere votata la fiducia sul Decreto Sicurezza bis che...

Decreto Sicurezza bis - diretta voto Senato/ Ribelli M5s : rischio numeri per Salvini : Decreto Sicurezza bis, la diretta video streaming del voto in Senato: Governo a rischio, numeri fragili per fiducia a testo Salvini. FI-FdI escono da Aula?