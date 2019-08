Sicurezza bis | Salvini | “Bel regalo nel giorno del compleanno della Madonna Chi è stato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Chi èa Medjugorje lo sa, oggi è 5 agosto, ilVergine Maria e mi fa piacere che oggi faccia un belall’Italia. Con il decreto ci saranno meno Carola (Rackete, ndr) e più Oriana Fallaci”. Come se non bastassero le accuse già ricevute in passato per i rosari sbandierati ai comizi, così Matteocommenta in Senato il voto di fiducia decisivo sul decretobis. Per poi rivendicare: “Numeri? Oggi mi interessano i fatti”. E ancora, sulle critiche da parte del M5s: “Sono stanco degli insulti degli alleati” L'articolobis,neldel. Chi èa Medjugorje lo sa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

