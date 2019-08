Sicurezza bis | ong Mediterranea | “Pagina terribile della storia | non migliorerà la vita

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) L’ongSaving Humans ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook per esprimere la propria adesione all’iniziativa di Libera Contro le Mafie, “La disumanità non può diventare legge“, contro il voto in Senato sul DecretoBis. “Una paginanostra, il giorno in cui delle misure repressive, penali e amministrative sono state utilizzate contro chi salva vite umane in mare” L'articolobis, ong: “Pagina, nonladegli italiani. In questa assurda guerra perdiamo tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

