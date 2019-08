Sicurezza bis | De Falco | “Farà solo morti in mare” Poi l’appello al M5s | “Abbiate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Nel giorno in cui al Senato, tra numeri incerti e malumori nel gruppo M5s, arriva il decretobis, provvedimento bandiera di Matteo Salvini, è l’ex senatore pentastellato, poi espulso, Gregorio Dead attaccare: “Il vero intento di questo provvedimento è creare la morte delle persone come deterrente reale“, ha sottolineato. E ancora, rivolgendosi proprio al suo vecchio gruppo di appartenenza, chiedendo agli ex colleghi un voto di coscienza, fuori dalle logiche di maggioranza: “Questa volta votate secondo coscienza, non secondo l’ordine di scuderia. Abbiate la schiena dritta perché questa è una norma criminogena,fera”. Ad ascoltare le sue parole, presenti in Aula a Palazzo Madama, diversi senatori M5s che osteggiano il provvedimento, da Elena Fattori (che da tempo ribadisce di non voler votare il decreto, ndr) fino ai più dubbiosi ...

