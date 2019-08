Sicilia | scossa di terremoto avvertita nell'agrigentino Sciacca | Ribera

Terremoto a Caltabellotta - scossa di magnitudo 3.6 in Sicilia : paura per residenti e turisti : scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 a Caltabellotta, in provincia di Agrigento: il sisma è stato segnalato dall'Ingv alle 10:16 di oggi ad una profondità di 10 chilometri. Panico tra popolazione e turisti ma non ci sarebbero al momento danni a cose o persone.Continua a leggere

Lo sciame sismico continua : nuova scossa in Sicilia. È la sedicesima in 5 giorni : Lo sciame sismico che ha invaso l’Italia del sud negli ultimi giorni continua. E torna la paura in tutta la Sicilia, specie nella provincia di Agrigento, dove da settimane la terra trema gettando nel panico residenti e turisti. È delle 11.41 di questa mattina l’ultima scossa: magnitudo 2.8 della scala Richter. Un’intensità non elevatissima, ma che basta per creare scompiglio, agitazione e terrore tra la popolazione, che si è immediatamente ...

Sicilia : altra scossa moderata su Adrano - alle pendici dell'Etna : Dopo la scossa di terremoto avvertita all'alba, un nuovo movimento tellurico di moderata entità è stato registrato alle pendici sud-occidentali dell'Etna, in Sicilia. La nuova scossa è avvenuta...

Sicilia : scossa di terremoto avvertita all'alba tra Catania e Siracusa - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita oggi 8 luglio 2019, precisamente attorno alle 06.38, sulla Sicilia orientale. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il sisma...

Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Terremoto in Sicilia, paura tra la popolazione. Una scossa di magnitudo 2,9 si è verificato domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel...

Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Un Terremoto scossa di magnitudo 2,9 si è verificata domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel catanese, ad una profondita di 28...

Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 2 km sud da Resuttano (Caltanissetta) alle 02:51:21 ad una profondità di 38 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle 19:42 di oggi al largo della costa Siciliana nord-orientale ad una profondità di 16km. Il sisma è stato avvertito alle Isole Eolie e nel Messinese tirrenico. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata poco fa, alle ore 18.17. L'epicentro è stato localizzato a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, mentre l'ipocentro a soli 5.0 Km di profondità.