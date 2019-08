Sicilia | riserva dello Zingaro | intervento di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare a

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Nuovodei tecnici dele speleologicono nella, in sinergia con, 118 e carabinieri. Nel pomeriggio alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti che chiedeva l’dei sanitari per un’escursionista che aveva accusato un malore mentre percorreva il sentiero costiero nei pressi di cala Disa. In pochi minuti è stato allertato ile speleologicono che ha fatto partire due squadre della stazione Palermo-Madonie. I tecnici hanno raggiunto l’ingresso della, lato Scopello (Trapani), e hanno proseguito a piedi fino al punto dove si trovava la donna, D.P., 32 anni, catanese, disidratata e non in grado di camminare. Prestati i primi soccorsi, per accelerare il trasferimento dell’escursionista è stato chiesto l’aiuto ...

