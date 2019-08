Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Qui stiamo rischiando di cadere in un tranello mortale, proprio nella trappola che Salvini e i suoi complici ci tendono. Stiamo cioè confondendo l’opposizione a Salvini, al suo governo del nulla, alle suezioni razziste, alle sue intimidazioni contro la libera informazione, con l’opposizione a pezzi di società che invece, a mio avviso, non dobbiamo permetterci di giudicare, perché non ne abbiamo alcun diritto.Io - e lo dico chiaramente - non credo in unache, Rimini e Riccione. Non credo in unache emana fatwe contro gli aperitivi sulla spiaggia d’estate, che sia sull’Adriatico o sul Tirreno, Eolie comprese. Nemmeno credo in unache vuole spezzare le reni alle cubiste del Papetee, che magari di sabato sono lì a ballare e il lunedì ricominciano il ...

marziaminozzi : RT @HuffPostItalia: Se la sinistra dichiara guerra a Milano Marittima - HonestLuke66 : RT @HuffPostItalia: Se la sinistra dichiara guerra a Milano Marittima - HuffPostItalia : Se la sinistra dichiara guerra a Milano Marittima -