Scuola | scoppia la polemica della sindaca di Monfalcone | PD durissimo ‘Bussetti ministro

Scuola - modulo richiede etnia per nomadi - scoppia la polemica : Accade tra Padova e Venezia. Nel quesito, "sei sinti o rom"? Le famiglie protestano: è discriminazione. Per la direzione scolastica invece "può favorire l'integrazione"

Scuola - scoppia la polemica all’esame di maturità : Miur sostituisce prof razzista : Singolare vicenda quella accaduta al liceo scientifico ‘Copernico’ di Pavia, dove studenti e insegnanti hanno detto no al professor Carlo Gallarati come presidente di commissione alla maturità. Il motivo? Il professore è stato accusato di essere razzista. ‘Se ci valuta lui ci rifiutiamo di entrare e fare l’esame’. Gallarati avrebbe dovuto presiedere la commissione in due quinte, sezioni I ed L: nella prima sezione ...

Lezione di arabo a Scuola per favorire l’integrazione - ma scoppia la polemica : Bufera a Cernusco (Milano) su una Lezione pagata con i fondi gestiti dal Comune a guida dem e affidata a un’insegnante...

A Scuola arriva l'ora d'arabo per i bambini italiani. E scoppia la polemica : "Oggi a scuola ho imparato a scrivere il mio nome in arabo". La frase, riportata dal quotidiano Il Giorno, a prima vista innocente, pronunciata da un'alunna della seconda elementare di Cernusco sul Naviglio, vicino a Milano, ha scatenato in realtà un putiferio politico. Tutto per colpa della lezione pagata con fondi gestiti dal Comune, a guida Partito Democratico, e affidata a un insegnante madrelingua, con lo scopo di aiutare l'inserimento ...