SCUOLA Le High Schools americane e l' inganno | italiano | della maturità

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 5 agosto 2019) La "" negli Usa? Nelle miglioriSchool la "competition" detta legge. Non ci sono voti, e l'esame può essere una tesi o un colloquio

maraontheblock : RT @brooklynsawlou: non importa il nome, lo stato, in che high school vada o come abbia conosciuto il bad boy della sua scuola, si addormen… - hellomyparadise : RT @brooklynsawlou: non importa il nome, lo stato, in che high school vada o come abbia conosciuto il bad boy della sua scuola, si addormen… - dr3w_94_ : RT @brooklynsawlou: non importa il nome, lo stato, in che high school vada o come abbia conosciuto il bad boy della sua scuola, si addormen… -