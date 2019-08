Scuola infanzia Campidoglio sigla accordo con Sindacati per messa a disposizione dei

Cagliari. Disinfestazione nella Scuola dell’Infanzia di Piazza Medaglia Miracolosa : Dalle 15 alle 16 di oggi, venerdì 2 agosto, gli operatori del Servizio Antinsetti della ProService effettueranno un intervento di

Concorso Scuola - Infanzia e Primaria : rimandato il bando - forse in autunno : La pubblicazione del bando per il Concorso ordinario Infanzia e Primaria, atteso nelle prossime settimane, è stata rimandata. La notizia è recente e, probabilmente, il Concorso suddetto potrebbe essere bandito il prossimo ottobre. Si ricorda che il bando in questione è già pronto e prevede la stabilizzazione di migliaia di docenti in quanto i posti destinati al Concorso sono 16.959. Ma tantissimi insegnanti hanno richiesto un Concorso ...

Rinvio per il concorso Scuola infanzia e primaria ma ne beneficeranno in tanti : Una buona o cattiva notizia per il concorso scuola infanzia e primaria, dipende di certo dal punto di vista dal quale la si apprende. La corposa selezione pubblica di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa e di cui si attendeva la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in questi giorni sarà rinviata e neanche di poco. La notizia viene fornita in prima battuta da Orizzontescuola che parla del Rinvio ufficiale del MIUR per la ...

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : aggiornamenti dal Miur : C’è grande attesa tra il personale scolastico per l’uscita del bando di concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria: il bando della selezione nazionale era atteso per questa settimana ma slitterà di qualche giorno. Infatti, il Ministero dell’Istruzione ha convocato i sindacati presso la sede di Viale Trastevere per la giornata di martedì 30 luglio al fine di discutere l’informativa. concorso ...

Tutti i bandi di concorso Scuola infanzia - primaria e secondaria in arrivo tra l’estate e fine 2019 : i requisiti : Grande fermento nel mondo dell'istruzione per il bando di concorso scuola infanzia, primaria e ancora secondaria di primo e secondo grado. Tra questa estate e fine 2019 saranno avviate più selezioni pubbliche rivolte ad un numero cospicuo di aspiranti insegnanti. Va fatta dunque chiarezza anche sui requisiti richiesti per ogni posto in procinto di essere assegnato. Per prima cosa, sul bando di concorso scuola infanzia e primaria, abbiamo già ...

Ad un passo il concorso Scuola infanzia e primaria : bando autorizzato in Gazzetta il 19 luglio : Il tanto atteso concorso scuola infanzia e primaria è oggi più vicino, grazie ad un passaggio propedeutico alla pubblicazione del bando, ossia la specifica autorizzazione per la procedura selettiva. La notizia è pervenuta direttamente dai canali social del MIUR e fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del via alle operazioni. Il concorso scuola infanzia e primaria mette al bando un numero notevole di cattedre in tutta ...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : bando atteso per la prossima settimana : Al via il concorso per gli insegnanti della Scuola dell’infanzia e primaria: il bando, come riferisce anche il noto portale Orizzonte Scuola, è atteso per la prossima settimana. Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i posti che verranno banditi in occasione della selezione concorsuale. bando concorso infanzia e primaria ...

Assunzioni Scuola 2019/20 infanzia e primaria : ecco come avverranno - testo ufficiale : Assunzioni scuola infanzia e primaria 2019/20: come arrerranno? Il testo della Camera, che include i provvedimenti in favore del personale della scuola, presenta la sequenza operativa, già annunciata in via ufficiosa. Le immissioni in ruolo, dunque, avverranno: 50% da GaE 50% da concorsi (concorso ordinario 2016 e concorso straordinario 2018). Diplomati magistrale: che fine faranno? Nel documento che spiega le immissioni in ruolo per la ...

Scuola : in uscita bando primaria infanzia - concorsi secondarie e Pas a fine anno : Arrivano novità sui bandi di concorso nella Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e sui Percorsi abilitativi speciali (Pas) necessari per l'abilitazione all'insegnamento dei docenti precari. Proprio nei giorni in cui i numeri sulla copertura delle cattedre vacanti nella Scuola anticipano l'ampio ricorso alle supplenze anche nell'anno scolastico 2019/2020 (soprattutto per il numero crescente dei pensionamenti derivanti anche da quota 100), ...

Concorsi Scuola ultime notizie : Bussetti ‘Infanzia e primaria in estate - secondaria entro il 2019’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al portale Orizzonte scuola, all’interno della quale ha parlato dei prossimi Concorsi riservati al personale docente. Concorso scuola dell’infanzia e primaria: bando entro l’estate Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ribadito la volontà di abbattere il cosiddetto ‘precariato storico‘ attraverso una serie di misure ...

Bandi SFP 2019/20 - come diventare insegnanti nella Scuola primaria e infanzia : Di seguito indichiamo i Bandi per l’’iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria LM85 bis per l’anno accademico 2019/20. Il corso dura 5 anni e permette di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Con l’abilitazione, si accede alla II fascia delle graduatorie di istituto (per l’immissione in ruolo occorre vincere il concorso). Per accedere è necessario ...

Concorso per 10 insegnanti della Scuola di infanzia del Comune di Padova : Il Comune di Padova ha pubblicato un interessante bando di Concorso pubblico per esami, con eventuale prova di preselezione, per la ricerca e l’assunzione a tempo indeterminato di 10 insegnanti di scuola infanzia nella specifica categoria C e con contratto di lavoro subordinato. La scadenza è fissata per luglio. Svolgimento delle prove Le prove d’esame verteranno nelle materie indicate nel bando: saranno costituite da una prova scritta a ...

Minacce - grida e costrizioni : 2 maestre Scuola infanzia sospese : Roma – La IV sezione della Squadra Mobile di Roma, al termine di una delicata attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio o servizio a carico di due maestre della scuola dell’infanzia ‘Isola dei Tesori’ di Fiumicino. L’indagine nasce dalla ...