Scuola | immissioni in ruolo 2019 20 ultime notizie | la ‘patata bollente’ dei posti

Scuola : Flc Cgil Sicilia - ‘immissioni in ruolo non bastano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “I 2.137 posti destinati dal Miur alle immissioni in ruolo in Sicilia non bastano. Bisogna incrementare i posti in organico di diritto, partendo dall’aumento delle ore della Scuola primaria da 27 a 30 per tutti e del tempo pieno”. Lo dice il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza.“Il problema si pone, come abbiamo già detto più volte, per il sostegno – ...

Scuola - immissioni in ruolo docenti 2019/20 ultime notizie : ‘Miur ostinato - in arrivo altro errore capitale’ : L’auspicato turn over generazionale per effetto di Quota 100 non riguarderà la Scuola: o almeno, le cattedre che si libereranno finiranno in supplenza e non saranno destinate alle immissioni in ruolo. Nei giorni scorsi anche la senatrice Malpezzi del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare tramite la quale chiedeva al Ministro dell’Istruzione, Bussetti, come mai il Governo abbia trovato i soldi per ...

Scuola - concorsi e immissioni in ruolo docenti 2019/20 ultime notizie : quella strana coincidenza : L’annuncio trionfale del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alle prossime immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020, certamente non scaccia i dubbi e le perplessità in merito a ciò che accadrà nel prossimo mese di settembre. Curioso il fatto che l’annuncio della richiesta formulata al Mef dal Ministero dell’Istruzione di assumere in ruolo 58627 docenti (di cui 14552 su posti di ...

Scuola - immissioni in ruolo 2019/20 ultime notizie : Bussetti firma decreto per richiesta 58627 posti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un post sulla propria pagina personale di Facebook, in merito alle nuove assunzioni docenti per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Bussetti firma decreto per richiesta al Mef delle nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020 Attraverso il post, il numero uno del dicastero di viale Trastevere ha annunciato di aver firmato il decreto di richiesta al Ministero ...

Scuola - Bussetti : pronti alle nuove immissioni in ruolo dei docenti per settembre : La Scuola si prepara a ricevere le domande di iscrizione degli studenti in anticipo per consentire l’avvio del prossimo anno scolastico per tempo. La macchina ministeriale ha lavorato sodo per pubblicare i risultati della mobilità territoriale. A settembre dovranno essere immessi in ruolo i nuovi docenti dalle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario. Le operazioni di mobilità sono propedeutiche a far sì che dalla seconda ...