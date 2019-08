Sant' Antonio liberaci dalla Xylella e da Emiliano

Santa Maria del Cedro. Incidente in moto : morto Antonio Miraglia : Incidente mortale a Santa Maria del Cedro sul Tirreno cosentino. Antonio Miraglia, 58 anni del luogo, è rimasto vittima di

In 700 da Sant'Antonio per chiedergli di trovare l'anima gemella : "Magari ci fa il miracolo" : L’attesa era di trecento persone, ma ne sono arrivate più del doppio. Erano in settecento i single che sono andati a chiedere l’intercessione del santo per trovare l’anima gemella. Perché non è proprio da tutti i giorni avere un aiuto divino per le questioni di cuore.Ogni aspettativa è stata superata a “Sant’Antonio casamenteiro”, l’evento organizzato dai frati del Santo per ...

Celebrata a Modica la figura di Sant'Antonio : Al Teatro Antoniano di Modica Sorda con uno spettacolo realizzato dal centro sociale "Pietro Battaglia" è stata ricordata la figura di Sant’Antonio

Padova - 'party' di Sant'Antonio per trovare marito e moglie : Se si cerca “disperatamente” l’anima gemella, non bisogna assolutamente mancare alla grande festa, che sabato 22 Giugno, a Padova, si terrà presso la Basilica di Sant’Antonio. Questo evento, molto particolare, fa parte di uno dei tanti appuntamenti che sono stati realizzati dai frati, proprio in occasione del Giugno Antoniano. L’evento che si chiama “ Sant’Antonio casamenteiro”( che prende il nome proprio dall’appellativo che è stato dato al ...

Messina : distrugge porte in basilica di Sant'Antonio - arrestato : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Si sono conclusi con un arresto ieri, a Messina, i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova. Un uomo di 49 anni, Angelo Fava, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Poco dopo il rientr

Miracolato da Sant'Antonio 'Mi restavano 3 mesi'/ Tumore inoperabile a fegato - poi... : Miracolato da Sant'Antonio, 'Avevo tre mesi di vita': Antonio Cataldi racconta a La Vita in Diretta la sua guarigione da un Tumore inoperabile al fegato

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio (4) : (AdnKronos) - Oltre 10 mila le ostie consacrate nella mattinata di oggi. In tutto oltre 50 mila consacrate dall’inizio della Tredicina. E oltre circa 2000 le bottigliette di acqua benedetta distribuite dalla Sagrestia della Basilica solo nella giornata di oggi. L'Arciconfraternita di Sant'Antonio ha

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - Una quindicina le guardie della Basilica in servizio suddivise in vari turni dalle 5.30 sino alle 22.30 di oggi; circa un centinaio di volontari tra Arciconfraternita di sant’Antonio; Associazione Mario Tommasi onlus del Villaggio Sant’Antonio; Cisom; Croce Rossa; Croce Verde; Gioventù

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - "Qui a Padova non occorre nemmeno dire il nome, basta il titolo: Il Santo!", così mons. Fabio dal Cin, Delegato Pontificio per la Basilica ha aperto la sua Omelia, alla messa per la ricorrenza di Sant'Antonio. Un basilica gremita stamani sin dalla prima messa della sei

Sant'ANTONIO DI PADOVA/ 400mila fedeli attesi in città - 11 le messe previste : SANT'ANTONIO di PADOVA: grande festa nella nota città veneta, dove sono attesi circa 400mila pellegrini per l'evento. Tutte le info

Festa di Sant’Antonio da Padova : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Oggi, 13 Giugno 2019, si celebra Sant’Antonio da Padova. Il nome di battesimo di Sant’Antonio da Padova è Fernando Martins. Nasce a Lisbona da famiglia benestante nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino, a pochi chilometri da Lisbona. Ha ottimi maestri e diviene un fervente agostiniano. Nel 1220, Fernando ottiene il permesso di diventare francescano. Divenuto fra’ Antonio, ...