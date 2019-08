Sanità | pochi medici e chiude di notte reparto Chirurgia di Modica | caso risolto

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Rientra l’emergenza all’ospedale Maggiore di(Ragusa) costretto a interrompere l’assistenza h24 deldigenerale a causa della mancanza di. La soluzione, raggiunta d’intesa fra il direttore generale dell’Asp Angelo Aliquò e il direttore sanitario Raffaele Elia, sarebbe quella di far arrivare un medico dall’ospedale di Ragusa e uno da quello di Vittoria in modo da colmare le ‘caselle mancanti’ della turnazione. A darne notizia è il deputato regionale di Forza Italia Orazio Ragusa. “Grazie al manager Aliquò, al direttore sanitario Elia e alla non usuale disponibilità deiin questione – sottolinea – è stato possibile risolvere questa emergenza in men che non si dica. Monitoriamo con grande attenzione tutto quello che riguarda il mondo della ...

